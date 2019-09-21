Son Dakika Haberleri: Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti
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Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti

51 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Köln'ü 4-0 yendi.

Bayern Münih, Köln'ü rahat geçti, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Köln'ü 4-0 yendi.


Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 5. haftasında Allianz Arena'da Köln'ü konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 48. dakikada Lewandowski, 62. dakikada penaltıdan Philippe Coutinho ve 73. dakikada Ivan Perisic ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kingley Ehizibue'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle Köln, kalan dakikalarda 10 kişi oynadı.


Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 11'e çıkartırken, Köln bu sezon dördüncü mağlubiyetini yaşadı ve 3 puanda kaldı.


Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Bayern Leverkusen, sahasında Union Berlin'i 2-0 ve Hertha Berlin de evinde Paderborn'u 2-1 yendi. Freiburg ile Augsburg arasında oynanan müsabaka ise 1-1 sona erdi.

Bayern Münih, Almanya, Köln, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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