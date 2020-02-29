Bayern Münih, koronavirüs nedeniyle futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmesini istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih, koronavirüs nedeniyle futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmesini istemiyor - Son Dakika Spor

Bayern Münih, koronavirüs nedeniyle futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmesini istemiyor

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.

Bayern Münih, koronavirüs nedeniyle futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çekilmesini istemiyor, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayern Münih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbolcularının taraftarlarla fotoğraf çekilmemesi gerektiğini duyurdu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculara koronavirüse karşı tedbir amacıyla taraftarlarla fotoğraf çekilmek ve imza dağıtmak gibi aktivitelerden kaçınmasının önerildiği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve maçlara gelen taraftarların durumu anlayışla karşılamasının beklendiği ifade edildi.

Daha önce de İngiltere ekibi Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, önlem amacıyla futbolcuların ve teknik heyetin el sıkışmasını yasakladıklarını duyurmuştu.

Bayern Münih, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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