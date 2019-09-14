Son Dakika Haberleri: Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü
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Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü

9 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Leipzig deplasmanından 1 puanla döndü, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı.


Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.


Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Leipzig 45+3. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.


İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca karşılaşmada 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, Almanya, Leipzig, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:50 Kaynak: AA
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