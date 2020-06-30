Bayern Münih, Leroy Sane'yi renklerine bağladı
Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Bayern Münih'in, İngiliz ekibi Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiği belirtildi.
Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran Bayern Münih'in, İngiliz ekibi Manchester City'den Leroy Sane'yi transfer ettiği belirtildi.Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'den Leroy Sane'yi renklerine bağladı. Leroy Sane transferini, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın açıkladığı belirtilirken, Bayern Münih Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alman Bild Gazetesi, Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:49 Kaynak: DHA
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