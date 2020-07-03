Bayern Münih, Leroy Sane'yi resmen açıkladı
Geçtiğimiz günlerde kulübün Arapça resmi hesabının yanlışlıkla bu transferin bittiğini açıklamasının ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde kulübün Arapça resmi hesabının yanlışlıkla bu transferin bittiğini açıklamasının ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.
Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'e transfer olan Sane, "Bayern çok büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bu hedefler de bana uyuyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:31
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