Bayern Münih, Leverkusen Deplasmanından Puansız Döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.





Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.





Bavyera ekibi, 41. dakikada Leon Goretzka'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Bayer Leverkusen, 53. dakikada Leon Bailey, 63. dakikada Kevin Volland ve 90. dakikada Lucas Alario'nun golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Günün diğer karşılaşmasında lider Borussia Dortmund, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.



Dortmund ekibinin golünü 22. dakikada Marco Reus atarken, Frankfurt'un golü 36. dakikada Luka Jovic'den geldi.



Borussia Dortmund 49 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise liderin 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek