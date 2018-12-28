Bayern Münih'li Futbolcu Ölümden Döndü
20 dakika önce
BUNDESLIGA ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman ölümden döndü.
BUNDESLIGA ekiplerinden Bayern Münih
'te forma giyen Kingsley Coman ölümden döndü. 22 yaşındaki Fransız milli futbolcu otobanda spor otomobiliyle kaza yaptı. 250 bin euro değeri bulunan spor otomobili kullanılmaz hale gelen yıldız futbolcu, kazayı yara almadan atlattı.
B. Münih'li futbolcu kazayı A95 otobanında Münih ile Starnberg mevkinde yaptı. 720 beygir gücü olan ve saatte 340 kilometre hız yapabilen McLaren
model spor araba, bariyerlere çarptı. Yaklaşık 120 metre sürüklendi. Polis
, kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapmadı. B. Münih Kulübü yetkilileri ve kazayı yapan futbolcu da kazanın nedeni ile ilgili bilgi vermek yerine susmayı tercih etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:30
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