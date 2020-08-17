Bayern Münih'li Oyuncular Tarihi Barcelona Galibiyeti Sonrası Konuştu
Bayern Münih Ağustos 2020'de Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 8-2'li skorla tarihi bir galibiyet aldı. Thomas Müller ve Joshua Kimmich maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih Ağustos 2020'de Barcelona ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında 8-2'li skorla tarihi bir galibiyet aldı. Thomas Müller ve Joshua Kimmich maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:53
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