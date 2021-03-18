Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici - Son Dakika

Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici

18.03.2021 09:35
Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih sahasında konuk ettiği Lazio'yu 4-1 kazandığı maçın rövanşında 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmada forma giyen Lazio'nun Kosovalı forvet Vedat Muriqi ise yaptırdığı penaltı ile İtalyanların tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Lazio 4-1'n rövanşında Bayern Münih'e konuk oldu. İtalyan temsilcisi 2-1 mağlup olurken Vedat Muriqi maça 11'de başladı. Kosovalı golcü 55 dakika sahada kalırken 33. dakikada sebep olduğu penaltı sonrası çok sert sözlerle eleştirildi.

İlk yarıda Vedat'ın sebebiyet verdiği penaltı sonrasında Lazio taraftarı Vedat Muriqi'ye büyük tepki gösterdi. Taraftarlar Vedat için "Havaalanında bırakın. Tam bir skandal" ifadelerini kullandılar.

"UTANÇ VERİCİ"

Bir Lazio taraftarı kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımın altına, "Fares ve Vedat'ı havalimanında bırakın. Onları unutmuş gibi davranın" yorumunu yaptı. Bir başka taraftar ise aynı paylaşımın altına, "Utanç verici. Inzaghi neden hala Muriqi'yi oynatıyor. Tam bir skandal" yorumunu yaptı.

"KORKUNÇ BİR FUTBOLCU"

Lazio taraftarları hakemin skandal bir penaltı kararı vermesine rağmen Vedat'ın çok etkisizi bir performans sergilediğini belirten yorumlar yaptı. Bir başka taraftar ise, "Muriqi korkunç bir futbolcu. Takımı 1 kişi eksik oynatıyor" yorumunu yaptı.

Vedat Muriqi bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Kosovalı golcünün ligde ve kupada 1 golü bulunuyor.

Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici

Vedat Muriqi, Lazio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici - Son Dakika Spor


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