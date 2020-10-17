Bayern Münih maçının ardından - Son Dakika

Bayern Münih maçının ardından

17.10.2020 00:01
Bayern Münih maçının ardından, System.String[]

Igor Kokoskov: Sorumluluk benimAndrea Trinchieri: Bu takımın ruhu varAta SELÇUK / - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Bayern Münih maçındaki mağlubiyet ile ilgili olarak, "Bir takım 20 sayı farktan maç veriyorsa, bu koçun sorumluluğudur.

Igor Kokoskov: Sorumluluk benim

Andrea Trinchieri: Bu takımın ruhu var

Ata SELÇUK/ - Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Bayern Münih maçındaki mağlubiyet ile ilgili olarak, "Bir takım 20 sayı farktan maç veriyorsa, bu koçun sorumluluğudur. Ben de sorumluluğu üzerime alıyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun kendi sahasında Bayern Münih'e 75-71 mağlup olduğu Turkish Airlines EuroLeague 4'üncü hafta karşılaşmasının ardından başantrenörler Igor Kokoskov ve Andrea Trinchieri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir maç geçirdiklerini söyleyerek, "Kötü bir kayıp oldu takım için. Özellikle ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı çok üzgünüm. 2 farklı yarı vardı. İlk yarı gerçek yüzümüzdü, ikinci yarıda tamamen yok olduk. Çok iyi savunuyorduk, hem savunmada hem hücumda çok iyiydik ama enerjimizi kaybettik. Mentörüm şöyle demişti, bir takım 20 sayı farktan maç veriyorsa, bu koçun sorumluluğudur. Ben de sorumluluğu üzerime alıyorum. Kaybetmek üzücü. Bu akşam çok acı hissediyoruz. Hepimiz yürekten yine Fenerbahçe için elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmanın ve kaybetmenin mantıklı açıklamaları vardır. Hem kalple hem aklımızla oynamamız gerekiyor. Çok uzun bir sezon var önümüzde. Bayern Münih'i tebrik ediyorum galibiyetlerinden ötürü" dedi.TRINCHIERI: BU TAKIMIN RUHU VAR

Bayern Münih'in başantrenörü Andrea Trinchieri ise "Çift maç haftaları çok gariptir. Tel Aviv, üzerine İstanbul. Çok acayip şeyler olabilir, takımlar sarhoş gibi gözükebilir. Biz de ilk yarıda öyle gözüktük. Ama bu takımın ruhu var. Asla pes etmediler, kalpleriyle oynadılar, takım gibi oynadılar. 20'den geri gelmek Fenerbahçe Beko'ya, bir Final Four takımına karşı, çok güzel bir his tabii ki" ifadelerini kullandı.

Malcolm Thomas, Bayern Münih, Euroleague, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bayern Münih maçının ardından - Son Dakika Spor

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