Bayern Münih, Maodo Lo ile yollarını ayırdı

Kariyerinde Columbia ve Brose Bamberg takımlarında oynayan Maodo Lo'nun Alba Berlin 'e transfer olması bekleniyor. - İSTANBUL

Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague'de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bayern Münih , iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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