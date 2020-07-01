Bayern Münih, PSG'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kaptı - Son Dakika

Bayern Münih, PSG'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kaptı

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kouassi ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Açıklamada, Fransa'nın genç milli takımlarında da forma giyen savunma oyuncusu Kouassi'nin Fransız vatandaşlığının yanında Fildişi Sahili vatandaşlığı da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, genç futbolcuyu Bayern Münih'e kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Kouassi bizim gözümüzde Avrupa'da en büyük yeteneklerden biridir" ifadesini kullandı.

Kouassi'nin savunmada oynadığını, ancak diğer mevkilerde görev alabileceğini ifade eden Salihamidzic, "Onun burada büyük kariyer yapabileceğinden ve bize katkı sağlayacağından eminiz" şeklinde görüş belirtti.

Kouassi, akademisinden yetiştiği PSG takımında aralık ayında Ligue 1'de ilk kez forma giydi. Ligue 1'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta görev yapan genç futbolcu, ligde 2 de gol kaydetti.

Bayern Münih, Fransa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:05 

Son Dakika Spor Bayern Münih, PSG'den Tanguy Nianzou Kouassi'yi kaptı - Son Dakika Spor
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