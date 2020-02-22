Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.



Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn'u Allianz Arena'da konuk etti.



Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.



Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.



Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı.



Paderborn ise 16 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.