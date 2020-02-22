Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi - Son Dakika Spor

Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi

44 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.

Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.


Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn'u Allianz Arena'da konuk etti.


Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.


İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.


Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.


Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı.


Paderborn ise 16 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Bayern Münih, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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