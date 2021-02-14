Bayern Münih, savunma oyucusu Upamecano'yu 5 yıllığına transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig'den Dayot Upamecano'yu renklerine kattığını duyurdu.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Upamecano'nun 1 Temmuz 2021'den itibaren Bayern Münih'te forma giyeceği belirtilerek, 22 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bayern Münih'in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Upamecano'yu transfer edilmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Dayot, önümüzdeki yıllarda takımımızın için önemli yapı taşı olacak. Bundan eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman basınında, Fransız oyuncunun Leipzig ile yaptığı sözleşmede 42,5 milyon avronun ödenmesi durumunda serbest kalacağına ilişkin bir maddenin bulunduğu belirtildi.

2017'de Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Leipzig'e transfer edilen Upamecano Leipzig formasıyla 139 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

Upamecano, Fransa A Milli Takımı'nda da 3 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.