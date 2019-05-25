Bayern Münih sezonu iki kupayla tamamladı
7 saat önce
- Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde RB Leipzig'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:03 Kaynak: DHA
- Almanya
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih
, Almanya Kupası finalinde RB Leipzig
'i 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Berlin Olimpiyat Stadyumu
'nda oynanan final müsabakasında Bayern Münih 29'uncu dakikada Robert Lewandowski
'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla geçilirken 78'inci dakikada Kingsley Coman farkı 2'ye çıkardı: 0 -2. Karşılaşmanın skorunu 85'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Robert Lewandowski tayin etti: 0-3. Münih ekibi, bu sonuçla Bundesliga şampiyonluğunun ardından Almanya Kupası'nı da müzesine götürdü.
Öte yandan Arjen Robben
ve Franck Ribery
, Leipzig karşısında son kez Bayern Münih formasını giydi. Arjen Robben 73'üncü dakikada Gnarby'nin yerine oyuna dahil olurken, Franck Ribery
de 87'inci dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna girdi.
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