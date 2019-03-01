Bayern Münih'te Kriz, Özürle Son Buldu!..

Bayern Münih'in Brezilyalı futbolcusu Rafinha'nın basın yoluyla eleştirilerde bulunduğu Niko Kovac'tan flaş bir açıklama geldi.

Bayern Münih'in Brezilyalı futbolcusu Rafinha'nın basın yoluyla eleştirilerde bulunduğu Niko Kovac'tan flaş bir açıklama geldi.



Rafinha'yı sert bir şekilde eleştiren Kovac, "Kimse teknik direktörü böyle eleştiremez. Bu her oyuncu için geçerlidir. Oynayamadığı için yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Olaylar sıcakken konuşursanız, pişman olacağınız şeyler söylersiniz. Söyledikleri için benden özür diledi ve sorun çözüldü. Ama bu biçimde olmamalı"



RAFINHA NE DEDİ?



"Kovac'ın ne düşündüğünü bilmiyorum. Heynckes, Ancelotti ve Guardiola ile birlikte çalıştım ve beni oynattılar. Belki de onlar futbolu bilmiyor. Sezon sonunda kontratım bitecek. Belki de nedeni budur. Üzgünüm çünkü dört maçtır hiç oynamıyorum. Ben iyi bir oyuncuyum ama bunu gösterme şansım yok. Önümüzdeki maçlarda oynamayı umuyorum. Ben sadece oynamak istiyorum"



Bayern Münih ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Rafinha, bu sezon 17 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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