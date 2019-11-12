Son Dakika Haberleri: Bayern Münih'te öncelik Pochettino
Son Dakika Güncel Bayern Münih'te öncelik Pochettino - Son Dakika

Bayern Münih'te öncelik Pochettino

7 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih, takımın başına Tottenham'ın hocası Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

Bayern Münih'te öncelik Pochettino, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac'ın görevine son veren Bayern Münih, takımın başına Tottenham'ın hocası Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor. Pochettino'nun İngiliz ekibinden ayrılması halinde yeni adresinin Almanya olma olasılığı oldukça yüksek.

Almanya Budensliga'da geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu 21 puan toplayarak üçüncü sırada bulunan ve geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Niko Kovac ile yollarını ayıran Bayern Münih'te yeni hoca arayışları sürüyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Almanların ilk tercihinin Mauricio Pochettino olduğu ifade edildi. Mevcut durumda Premier Lig takımlarından Tottenham'ın başında bulunan ancak ligde kötü günler geçirdiği için koltuğu sallanan 47 yaşındaki çalıştırıcı için Münih devrede.

Olası bir Pochettino - Tottenham ayrılığında Alman devi devreye girerek, tecrübeli çalıştırıcıyla masaya oturacak.

(Uygar Aydın/İHA)

Mauricio Pochettino, Bayern Münih, Tottenham, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MKE Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi
Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 18:58:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayern Münih'te öncelik Pochettino
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]