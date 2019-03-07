Bayern Münih'te Oynamayı Kim İstemez?

Almanya'da gündem Ozan Kabak...Bundesliga'da Stuttgart'ın Hannover'i 5-1 yendiği maçta 2 gol atan 18 yaşındaki futbolcu, Kicker'e konuştu.

Almanya'da gündem Ozan Kabak...



Bundesliga'da Stuttgart'ın Hannover'i 5-1 yendiği maçta 2 gol atan 18 yaşındaki futbolcu, Kicker'e konuştu. Futbol oynamaya başladığından beri doğru bir kariyer planı olduğunu söyleyen Ozan Kabak, "Bir sonraki adımım Türkiye'den Avrupa'ya gitmekti. Bunu en kısa sürede yapmak istiyordum. Çok fazla seçeneğim vardı ve Galatasaray'daki hocalarım kararımda bana çok yardımcı oldular ve şimdi Stuttgart'tayım" dedi. Geleceği hakkında da konuşan genç stoper, "Henüz 2 aydır buradayım ve takımı Bundesliga'da tutabilmek için olabildiğince olabildiğince fazla puan toplamak istiyoruz.



Gelecek için konuşmak şu an çok erken. Ancak Bayern Münih'te oynamayı kim istemez? Tabii ki Avrupa'da başka büyük kulüpler de var. Çok çalışmalı ve sabırlı olmalısınız" diye konuştu. Fatih Terim'i bir baba gibi gördüğünü söyleyen Ozan Kabak, kendisine bir rol model belirlemediğini ancak Virgil van Dijk ve Raphael



Varane'ı örnek aldığını sözlerine ekledi.



Geçmişte Süper Lig'de oynayan Mario Gomez ve Andreas Beck ile sık sık konuştuğunu belirten Ozan, "Sahada özellikle Andreas Beck bana yardımcı oluyor. Mario Gomez daha az. Onun Türkçesi benim Almancamdan daha kötü." şeklinde konuştu. Haftada 4 kez Almanca dersi aldığını anlatan genç futbolcu, karşılaşma sırasında gerekli kelimeleri ise şimdiden öğrendiğini anlattı. Ozan, Almanya ile Türkiye ligleri arasındaki farklılıklara ilişkin de, "Kesinlikle hız. Almanya'da daha hızlı ve çok koşuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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