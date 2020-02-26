Bayern Münih'te Robert Lewandowski şoku! 4 hafta yok... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih'te Robert Lewandowski şoku! 4 hafta yok... - Son Dakika Spor

Bayern Münih'te Robert Lewandowski şoku! 4 hafta yok...

34 dakika önce

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski'nin bugün Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtildi.

Bayern Münih'te Robert Lewandowski şoku! 4 hafta yok..., System.String[]

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski'nin bugün Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtildi.


Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in dün akşam Chelsea'ye karşı oynadığı maçta sakatlanan 31 yaşındaki oyuncunun, sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.


Lewandowski'nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.


Bundesliga'da bu sezon toplam 25 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'in deplasmanda Chelsea'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atmıştı.

Bayern Münih, Chelsea, Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:37 
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