Bayern Münih'ten Kingsley Coman'a 'otomobil' cezası

Spor Arena - Efkan Bucak | Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalara yenide başlayan Bayern'de Fransız futbolcu takımın son antrenmanına bir McLaren ile geldi. Oysa Bayern Kulübü'ndeki iç kurallara göre tüm futbolcuların, kulübün sponsoru olan Audi'den bir modeli veya Volkswagen grubunun bir başka aracını kullanması gerekiyor.









Bu kuralı çiğneyen 23 yaşındaki oyuncu 50 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Fransız oyuncu ayrıca bir de zorunlu imza günü düzenleyecek.



Bild Gazetesi'nin haberine göre Coman, sağ aynası zarar gördüğü için Audi'sini kullanamadığını ve mecburen McLaren'le antrenmana gittiğini belirtti. Genç oyuncu hem kulüpten hem de Audi'den özür dilerken, salgın nedeniyle önlemlerin azaltıldığı bir dönemde Ingolstadt'taki Audi fabrikasına giderek çalışanlara imza günü düzenleyeceğini belirtti.



