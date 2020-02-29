Bayern Münih'ten koronavirüs tedbiri! Taraftarlarla el sıkışmak yasak... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münih'ten koronavirüs tedbiri! Taraftarlarla el sıkışmak yasak... - Son Dakika Spor

Bayern Münih'ten koronavirüs tedbiri! Taraftarlarla el sıkışmak yasak...

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle futbol maçlarının çeşitli ülkelerde ertelenmesinin ardından kulüplerle de bu konuda önlem almaya başlamış durumda.

Bayern Münih'ten koronavirüs tedbiri! Taraftarlarla el sıkışmak yasak..., System.String[]

Koronavirüs nedeniyle futbol maçlarının çeşitli ülkelerde ertelenmesinin ardından kulüplerle de bu konuda önlem almaya başlamış durumda. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih de futbolcularını korumak adına bu konuda bir adım attı. Alman ekibi, futbolcuların ve teknik ekibin, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmasını ve selfie çektirmesini yasakladığını açıkladı. Bayern Münih, Münih şehrinin sağlık departmanıyla sürekli temas halinde olduklarını vurgularken, taraftarlarından da bu konuda anlayış beklediğini vurguladı.


İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da tesislerde el sıkışmayı yasaklarken, oyunculara kullanmaları için el jeli tedarik ettiklerini açıkladı. Bir diğer İngiliz kulübü Newcastle United da el sıkışmayı yasaklayan kulüpler arasında bulunuyor.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Newcastle United Menajeri Steve Bruce, "Burada her gün el sıkışmak bir ritüel durumunda ama bunu doktorumuzun tavsiyesi ile durdurmuş bulunmaktayız" dedi.


Bayern Münih, Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:17 
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