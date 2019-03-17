Son Dakika Haberleri: Bayern Münih'ten Mainz'a Yarım Düzine Gol

Bayern Münih'ten Mainz'a Yarım Düzine Gol

43 dakika önce

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında evinde karşılaştığı Mainz 05'i 6-0 mağlup etti.

Bayern Münih'ten Mainz'a Yarım Düzine Gol, System.String[]
Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında evinde karşılaştığı Mainz 05'i 6-0 mağlup etti. Münih geçtiğimiz haftada da ligde Wolfsburg'u aynı skorla yenmişti.

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Robert Lewandowski'nin 3. dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti. Hücumdaki etkinliğini arttıran ev sahibi ekip, 33. dakikada James Rodriguez ve 39. dakikadaki Kingsley Coman'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumda durmayan Bayern Münih, 51 ve 55. dakikalarda James Rodriguez ve 70. dakikada da Alphonso Davies'in golleri ile sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Puanını 60'a çıkaran Bayern Münih, Dortmund ile aynı puan olmasına karşın averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Mainz ise 30 puanla 13. sırada kaldı.

Münih temsilcisi ligde son oynadığı 3 maçta Borussia Mönchengladbach'ı 5-1, Wolfsburg ve Mainz'ı 6-0 mağlup etti ve 17 gol attı, 1 gol yedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Wolfsburg, Münih, Bayern Münih, Spor
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