Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler

Alman futbol takımı Bayern Münih Twitter hesabından dünya başkentlerinde ve önemli şehirlerde Şampiyonlar Ligi final maçının saat kaçta başlayacağını belirten bir harita yayınladı. HaritadaAnkara ve İstanbul'a yer verilmedi. Ayrıca, Türkiye komple deniz olarak gösterildi. Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint Germain ile Alman kulübü Bayern Münih şu dakikalarda kozlarını paylaşıyor. Maç başlamadan 4 saat önce Bayern Münih'in Twitter hesabından skandal bir paylaşım yapıldı. Dünyadaki önemli başkentlerde ve ülkelerde yerel saatler ile maçların kaçta başlayacağı belirtilen bir harita yayınlandı.

SKANDAL HARİTA PAYLAŞIMI

Haritada Ankara ve İstanbul ile ilgili bir saat gösterilmediği gibi Türkiye haritadan silinmiş bir şekilde servis edildi. Bu gelişme üzerine yüzlerce Türk futbolsever Bayern Münih'in paylaşımının altında tepkilerini gösterdi. Paylaşımın yapılmasının üzerinden 4 saat geçmesine rağmen yeni bir harita paylaşımı hala yapılmadı.