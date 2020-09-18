Bayern Münih, yeni sezona farklı galibiyetle başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, 2020-2021 sezonunun açılış maçında Schalke 04'ü 8-0 yendi.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, Bundesliga'nın 1'inci haftasında Schalke 04'ü Allianz Arena'da konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve 19'uncu dakikada Leon Goretzka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih 30'uncu dakikada Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın ceza sahasında Robert Lewandowski'yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Lewandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 47'inci ve 59'uncu dakikalarda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71. dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Schalke 04'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 30'uncu dakikada sarı kart gören milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakikada oyunda kaldı.

Bundesliga'nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.