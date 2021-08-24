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Bayern Münihli Davies'ten Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'na destek mektubu - Son Dakika

Bayern Münihli Davies'ten Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'na destek mektubu

24.08.2021 12:33
Bayern Münihli Davies'ten Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'na destek mektubu, System.String[]

Alman kulübü Bayern Münih'in Liberya asıllı Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies, Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'nın dünyanın en cesur sporcularından oluştuğunu söyledi.

Alman kulübü Bayern Münih'in Liberya asıllı Kanadalı futbolcusu Alphonso Davies, Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'nın dünyanın en cesur sporcularından oluştuğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) iyi niyet elçisi Davies, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sığınmacı sporculara destek mektubu yazdı.

Liberya'daki iç savaştan kaçan bir ailenin çocuğu olarak Gana'daki bir mülteci kampında doğan 20 yaşındaki futbolcu, UNHCR'nin internet sitesinden yayımlanan mektupta, "Suya dalarken, fırlatmaya hazırlanırken, sahaya adım atarken yalnız olmadığınızı bilin. 12 milyonu engelli olmak üzere 82 milyon yerinden edilmiş insan ve tüm dünya arkanızda." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle beraber 5 yaşında Kanada'ya yerleşen ve 16 yaşında ülkenin A milli futbol takımında oynamaya başlayan Davies, şunları kaydetti:

"Çıktığınız yolculuğu herkes anlayamaz ama ben anlıyorum. Bu da beni, olduğum kişi yapan şeyin önemli bir parçası. Bir mülteci kampında doğdum. Bazen geçmiş hakkında konuşmanın zor olduğunu takdir ediyorum. Yaşadığın deneyimler, gördüğün şeyler, karşılaştığın ayrımcılık... Hikayelerinizi okudum ve yaşadığınız yolculukları öğrendim. Şu an dünyanın en cesur spor takımısınız. Yolunuz zor olsa da asla pes etmediniz. Spor hakkında bildiğim şeylerden biri, hayatları değiştirme gücüdür. Artık hepiniz başkalarına ilham verme gücüne sahip rol modellersiniz. Tokyo'da yapmak üzere olduğunuz şey, insanların hayatlarını değiştirecek. Sayenizde spora başlayacak gençler olacak. Başarılarınızı izleyerek kendilerinin de başarabileceğine inanacak sığınmacılar olacak. ve bu kişiler geleceğin hemşireleri, öğretmenleri, bilim insanları olacak. İşte sporla başlayan değişim budur."

Bayern Münih'in 2019'da Amerikan Birinci Ligi (MLS) ekibi Vancouver Whitecaps'ten transfer ettiği futbolcu, "Ödüllere fazla odaklanmayın ve orada olmak için çok çalıştığınızı unutmadan gülümsemeyle dışarı çıkın. Gösteriye hoş geldiniz, siz buraya aitsiniz. Sığınmacı arkadaşınız Alphonso Davies." sözleriyle mektubunu noktaladı.

Bayern Münih, Liberya, Mülteci, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayern Münihli Davies'ten Sığınmacı Paralimpik Sporcular Takımı'na destek mektubu - Son Dakika


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