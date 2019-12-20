Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek - Son Dakika Spor

Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek

6 saat önce

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.

Bayern Münihli futbolcu Lewandowski ameliyat edilecek, System.String[]

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin devre arasında ameliyat edileceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarında sorun yaşayan 31 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih ile Wolfsburg arasında yarın oynanacak lig maçında görev almasının ardından ameliyat edileceği ve sahalardan 10-14 gün arası uzak kalacağı kaydedildi.

Tedavi sürecini devre arasında atlatması beklenen Polonyalı golcünün, sezonun ikinci yarısındaki maçlara yetiştirilmesi planlanıyor.

Kariyerinin en formda sezonlarından birini yaşayan Lewandowski, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 24 karşılaşmada 30 kez ağları sarstı.

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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