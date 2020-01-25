Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu?

Bundesliga'da zirveyi yakından ilgilendiren, nefes kesecek bir maç! Bayern, Allianz Arena'da, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Manuel Grafe yönetecek.



Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Bayern Schalke maçı 20: 30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ile İdman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.



Muhtemel 11'ler...



Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Coutinho, Perisic - Lewandowski



Schalke: Schubert - Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, Mascarell, Suat Serdar - Harit - Gregoritsch, Raman



