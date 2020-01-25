Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu? - Son Dakika Spor

Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu?

12 dakika önce

Bundesliga'da zirveyi yakından ilgilendiren, nefes kesecek bir maç! Bayern, Allianz Arena'da, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke'yi ağırlayacak.

Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu?, System.String[]

Bundesliga'da zirveyi yakından ilgilendiren, nefes kesecek bir maç! Bayern, Allianz Arena'da, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Manuel Grafe yönetecek.


Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?


Bayern Schalke maçı 20: 30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ile İdman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Bayern:  Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Müller, Coutinho, Perisic - Lewandowski


Schalke:  Schubert - Kenny, Ozan Kabak, Nastasic, Oczipka - Caligiuri, Mascarell, Suat Serdar - Harit - Gregoritsch, Raman


Ozan Kabak, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi
Deprem nedeniyle Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Depremi şiddetli hissettik TJK, 6.8'lik depremin ardından Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 12:30:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayern Schalke maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ozan Kabak oynuyor mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]