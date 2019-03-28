Son Dakika Haberleri: Baygem Radyo'ya En İyi Gençlik Radyosu Ödülü

Baygem Radyo'ya En İyi Gençlik Radyosu Ödülü

1 saat önce

Yayın hayatında bir yılı geride bırakan Türkiye'nin ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo Lob'in Turkey'in düzenlemiş olduğu 32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde yılın en iyi dijital gençlik radyosu ödülünün sahibi oldu.

Baygem Radyo'ya En İyi Gençlik Radyosu Ödülü, System.String[]
Yayın hayatında bir yılı geride bırakan Türkiye'nin ilk gençlik radyosu BAYGEM Radyo Lob'in Turkey'in düzenlemiş olduğu 32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde yılın en iyi dijital gençlik radyosu ödülünün sahibi oldu.

Lob'in Turkey'in Çırağan Sarayı'nda düzenlediği 32. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Türkiye'nin ve dünyanın 'en'leri sahiplerini buldu. Zirvede, Bayrampaşa Belediyesinin gençlik radyosu BAYGEM Radyo, yılın en iyi dijital gençlik radyosu ödülünün sahibi oldu.

Büyük beğeni ile dinleniyor

Yayına hayatına bir yıl önce başlayan, baygemfm.com sayfası üzerinden 7/24 yayın yapan ve akıllı telefonlardan uygulama ile de dinlenebilen BAYGEM Radyo'da, birbirinden güzel Türk müziklerinin yanı sıra Bayrampaşa Belediyesinin hayata geçirdiği ve devam etmekte olan projeler ile çeşitli etkinlikler hakkında bilgiler veriliyor. Kültür-sanat, eğitim, sağlık, bilim ve teknoloji içerikli yayınların da yapıldığı radyo büyük bir beğeni ile dinleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

Bayrampaşa, Türkiye, Güncel
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