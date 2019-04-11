Son Dakika Haberleri: Baygın Bulunan Gencin Kanında Türkiye'de Satışı Yasak İlaç Tespit Edildi

Baygın Bulunan Gencin Kanında Türkiye'de Satışı Yasak İlaç Tespit Edildi

1 saat önce

– ISPARTA'da evinde baygın bulunan bir kişinin yapılan kan tahlilinde, Türkiye'de satışı yasak olan yabancı menşeli vücut geliştirme ilacı kullandığı belirlendi.

Baygın Bulunan Gencin Kanında Türkiye'de Satışı Yasak İlaç Tespit Edildi, System.String[]
– ISPARTA'da evinde baygın bulunan bir kişinin yapılan kan tahlilinde,  Türkiye'de satışı yasak olan yabancı menşeli vücut geliştirme ilacı kullandığı belirlendi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada ilaçları sattığı tespit edilen eczacı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta'da oturan O.E. (21) geçen 9 Nisan'da evinde baygın vaziyette bulundu. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan O.E.'nin yapılan tahlillerinde kanında yabancı menşeli vücut geliştirmede kullanılan ve Türkiye'de satışı yasak olan bir ilaç tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.E.'nin ilaçları temin ettiği belirlenen eczane sahibi S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç.'nin iş yerinde, evinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli markalarda ruhsatsız 1180 sentetik ecza ele geçirildi. Hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O.E.'nin ise halen yoğun bakımda tedavisine devam edildiği belirtildi. - Isparta
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:46 Kaynak: DHA
Isparta, Türkiye, Güncel
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