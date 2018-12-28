Baygın Bulunan Kayıp Başvurusu Yapılan Kişi Hastanede Öldü
35 dakika önce
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve ekipler tarafından dere yatağında bilinci kapalı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı ve ekipler tarafından dere yatağında bilinci kapalı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Pınarkaya köyünde bugün öğle saatlerinde kaybolan ve yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Nevzat Doğan
'ın (63) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Köy sakinleri ile jandarma, UMKE ve AFAD
ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonunda Doğan, köye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki dere yatağında bilinci kapalı halde bulundu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:52 Kaynak: AA
Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar
3 Kolla Doğan Bebeği 'Peygamber' İlan Edip İbadet Etmeye Başladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı