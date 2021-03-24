Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü - Son Dakika

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

24.03.2021 09:59

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü Adanalı Eren Yarat, su verip beslediği şahini veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti Adana'da bir genç yolda baygın halde bulduğu şahini besleyip hayata döndürdü.

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

Adanalı Eren Yarat, su verip beslediği şahini veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti

ADANA - Adana'da bir genç yolda baygın halde bulduğu şahini besleyip hayata döndürdü. Tekrardan gözlerini açan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Eren Yarat, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında bir şahin olduğunu fark etti. Hemen aracını durdurup şahinin yanına giden Eren Yarat, şahinin baygın olduğunu görünce hemen korkup uçmasın diye ayaklarını iple bağlayıp aracının ön koltuğuna aldı.

Eve götürüp şahine su içirip besleyerek tekrardan hayata döndüren Eren Yarat, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.Bölge Müdürlüğünü arayıp şahini almalarını istedi. Ancak oradan olumlu bir dönüş alamayan Eren Yarat, tekrardan şahini aracına alıp bu sefer de önce veterinere ardından da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne giderek görevlilere teslim etti.

Şahini teslim etmeden önce İHA muhabirine konuşan Eren Yarat, "İlgili bütün kurum ve kuruluşları aradım ancak bana farklı bir numara verip oraları aramam gerektiğini söylediler. O numaraları aradığımda ise araçları olması durumunda göndereceklerini yoksa da yarın sabaha kalacağını söylediler. Bu hayvanın yarın sabaha yaşayıp yaşamayacağı muamma. Yaklaşık 20 kilometre yol geldim ve şahini teslim edeceğim. 'Güvenliğe bırakın' bile diyenler oldu. Gerekli ilgiyi bu hayvana göstermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist, HDP binasından Gara Dağı'na uzanan hikayesini anlattı Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak yardım istedi: Yalvarıyorum kurtarın, evimi basıyorlar Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı
Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi Instagram hesabı açan Engin Akyürek'ten yeni paylaşım geldi         
10:52
AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi         
10:43
Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak Son Dakika! AK Partili Hayati Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak         
10:24
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı Görüntü Türkiye'den! Dışarı çok nadir çıkıyor, tam o anda deklanşöre basıldı         
08:54
AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor AK Parti'de büyük gün! Erdoğan 2023'ün manifestosunu açıklayacak, partide ve kabinede değişiklik bekleniyor         
08:18
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti Tartışma sonucu otobüsten atılan genç, kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti         
02:45
İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü İç savaşa sürüklenen Myanmar'da ordunun hedefinde çocuklar var! 7 yaşındaki bir kız vurularak öldürüldü         
22:53
10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor 10 maddelik Ekonomi Reform Paketi'nin takvimi yayınlandı! Kamuda bir dönem sona eriyor         
21:45
28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu         
20:16
Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir         
19:33
Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu         
17:01
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 11:19:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei