Baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı - Son Dakika

Baygın halde bulunan 29 köpek koruma altına alındı

TOKAT'ın Zile ilçesisinde 29 köpek baygın halde bulundu. Köpekler Zile Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayün köyünde yaşandı. Köylüler arazide hareketsiz halde yatan 29 köpek buldu. Köpeklerin öldüğünü düşünen köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İnceleme için olay yerine Zile Belediyesi Veteriner Hekimi Yaşar İş'de geldi. Yapılan incelemede, köpeklerin uyuşturulmuş olduğu tespit edildi. 29 köpek, Zile Belediyesi Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Köpeklerin uyuşturularak bırakıldığını söyleyen Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Gördüğünüz gibi bu canlılar, uyuşturulmuş vaziyette 29 tane köpek öldü zannedildi. Köylüler, belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köpekler toplanıp buraya getirildi. Burada tedavileri yapıldı. Şu anda durumları iyi, herhangi bir ağır vaka yok. Bu olayı bazı haber sitelerinin Zile Belediyesi'nin yaptığı ile ilgili şaibeleri var. Asla öyle bir şey yok. Jandarma şu anda tahkikat yapıyor. O bölgede bulunan GSM vericilerinde bulunan güvenlik kameralarından hangi belediyenin yaptığı kolluk kuvvetlerince tespit edildi. Bu daha sonra medyaya açıklanacak. Şu anda hayvanlarımızı buraya getirdik. Burada tedavileri yapıldı. Bu hayvanları sahiplendireceğiz" dediTedavileri yapılan köpeklerin genel durumunun iyi olduğunu belirten Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş ise, "Köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit ettik. Gerekli tedavilerini burada yapacağız. Hayati tehlikesi olan bir köpeğimiz şu an yok" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken köpekleri bırakan kişi ya da kurumun tespiti için mobese kameraları inceleme altına aldı.