Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşları tarafından baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Enes Bayrak son yolculuğuna uğurlandı.

Baygın halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşları tarafından baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Enes Bayrak son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları tarafından baygın halde bulunan 21 yaşındaki Enes Bayrak, Sapanca İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında Bayrak, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 21 yaşındaki genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden genç, Ünlüce Mahallesinde bulunan Hz. Ömer Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Sakarya, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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