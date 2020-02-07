Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi

6 saat önce

Bingöl'de bir halk otobüsü şoförü, araç içinde baygınlık geçiren kadın yolcuyu hızla hastaneye yetiştirdi.

Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi, System.String[]

Bingöl'de bir halk otobüsü şoförü, araç içinde baygınlık geçiren kadın yolcuyu hızla hastaneye yetiştirdi. O anlar ise araç kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kent merkezi ile Simani Mahallesi hattında sefer yapan halk otobüsünün şoförü Mustafa Kaya, kadın yolculardan birinin baygınlık geçirdiğini fark etti. Bunun üzerine güzergahtan çıkan Kaya, rahatsızlanan yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.


Bu sırada diğer yolcular da baygınlık geçiren kadınla ilgilendi. Şoförün yaptığı örnek davranış diğer yolcular tarafından takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı
Cinsel tacize uğradığını yıllar sonra fark etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı Yeşim Salkım, kendisine "Kalitesiz kadın" diyen kişiyi savcılığa şikayet etti 7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baygınlık geçiren kadın otobüsle hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]