Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki - Son Dakika

Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki

6 saat önce

Malatya'da bir şahsın baygınlığından faydalanıp cebindeki parayı çalan zanlıya tepki gösterildi.

Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki, System.String[]

Malatya'da bir şahsın baygınlığından faydalanıp cebindeki parayı çalan zanlıya tepki gösterildi.


Malatya'nın Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta, sara hastası bir şahıs baygınlık geçirmiş, etrafına toplanan şahıslar ayıltmaya çalışırken, bu sırada bayılan şahsın cebindeki parası çalınmıştı. O sırada bir vatandaşın olayı cep telefonu ile görüntülemesi sonucu, polis, parayı çalan zanlıyı yakalamış, zanlının üzerinden 7,4 gram kubar esrar maddesi ve ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilmişti. Olayın gerçekleştirildiği sokaktan geçen vatandaş Cengiz Demirtaş, "Vatandaşlar yolda giderken birbirine selam veriyor. Kendi kendisine soruyor bu adam. Bana neden selam verdi diye. Allah'ın selamı demiyor. Burada genç kardeşimiz rahatsızlık geçiyor. Millet yardım etmeye çalışıyor. Ama birisi çıkıyor hasta olan adamın parasını çalıyor. Böyle bir terbiyesizlik olur mu?" dedi.


Sözü edilen sokakta bulunan esnaf Yaşar Genç ise, "Yazık oluyor bu vatandaşa. Memleketin sahibi yoktur. Mahallede polis olsa, bu gibi durumlar yaşanmaz. Burada toplanan adamlar oluyor. Burada ne yapıyorsunuz dediğimiz zaman ise macera arıyorlar" şeklinde konuştu. Esnaf Abdullah Ateş de, "Baygınlık geçiren bir genç adama yardım yerine cebindeki parasını çalması artık normal olarak görülüyor. Bizler normal olarak karşılamıyoruz ama Malatya'mız eskiden böyle değildi. Son yıllarda böyle oldu." ifadelerini kullandı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü
Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek

Son Dakika Haberleri
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
00:19 Çanakkale'de, kaçak göçmenlerin taşındığı kamyonet devrildi: 32 yaralı - Son Dakika
00:18 ERDOĞAN BAKAN AKAR'IN OĞLUNUN NİKAHINDA ŞAHİTLİK YAPTI - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:25:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baygınlık geçiren şahsın cebindeki parayı çalan zanlıya esnaftan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]