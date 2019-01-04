Son Dakika Haberleri: Baygınlık Geçiren Sürücünün Akaryakıt İstasyonundaki Kaza Anı Kamerada

Baygınlık Geçiren Sürücünün Akaryakıt İstasyonundaki Kaza Anı Kamerada

8 dakika önce

Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü, market önünde park halinde bulunan araca çarptı.

Baygınlık Geçiren Sürücünün Akaryakıt İstasyonundaki Kaza Anı Kamerada, System.String[]


Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü, market önünde park halinde bulunan araca çarptı. İstasyonun marketinde çalışanlar çarpışma sesiyle büyük korku yaşarken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Piyalepaşa Bulvarı'nda bulunan bir petrol istasyonuna saat 17.00 sıralarında giren bir araçta sürücü baygınlık geçirdi. Otomobil yakıt pompalarının yanından geçerek, market önünde park halindeki bir araca çarptı. İstasyonun marketinde çalışanlar büyük panik yaşarken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde istasyona giren araç, park halindeki araca arkadan çarpıyor. İstasyon içindekiler büyük korku yaşıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından istasyon çalışanları aracın içerisinde hareketsiz halde yatan sürücüyü görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücüye, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kontrolden çıkan aracın şans eseri herhangi bir kişiye veya yakın pompalarına çarpmaması olası bir faciayı önledi. 

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Aracın istasyona girişi

-Aracın yakıt pompalarının yanından geçişi

-Aracın park halindeki başka araca çarpması

-Market çalışanlarının kısa süreli paniği

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:28 Kaynak: DHA

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