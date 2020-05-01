Bayi önünden gazete hırsızlığı kamerada - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, gazete bayisinin önünde bulunan gazeteler, halk arasında 'çek çekçi' diye tabir edilen, çöplerden atık toplayıcısı tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Muhuttin Mahallesi'nde bulunan gazete dağım merkezinde meydana geldi. Bayide dağıtım yapılmak üzere kapının önüne bırakılan gazeteler, 'çek çek' diye bilinen el arabasıyla çöplerden atık toplayan kişi tarafından çalındı. Bir süre dağıtım için almaya gelen çalışan, gazeteleri yerinde bulamayınca iş yeri güvenlik kamerasını inceledi. Kayıtlarda atık toplayıcısının, el arabasını yola bırakıp, dükkanın önüne geldiği ve içeri baktıktan sonra gazeteleri çalarak, gittiği görüldü. Bayi Erdal Aydın, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurdu. Aydın, "Son zamanlarda gazetelerimiz çalınıyor 'çek çekçi'ler tarafından. Bütün bayilerimizin önünden iadelerimizi çalmaktalar. Yine müşterilerimiz akşam hem ulusal hem yerel yayınları kapımızın önüne bırakmaktalar. Bu gazeteler de 'çek çekçi'ler tarafından çalınmakta. Dün gece de yine kapımızın önünden gazetelerimiz çalınmıştır. Bu konuda yardım istiyoruz" dedi.