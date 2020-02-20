Bayi Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayi Toplantısı - Son Dakika

Bayi Toplantısı

7 saat önce

Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı" İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı"

İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Bayi Toplantısı

İbrahim Büyükak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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