Bayi Toplantısı - Son Dakika

Bayi Toplantısı
7 saat önce
Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı" İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Filmin fragmanı "Bayi Toplantısı"
İSTANBUL - İbrahim Büyükak'ın kaleme alıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında kendilerini türlü olaylar içerisinde bulmalarını anlatıyor.
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