"Bayi Toplantısı" filminin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bayi Toplantısı' filminin galası yapıldı - Son Dakika

"Bayi Toplantısı" filminin galası yapıldı

6 saat önce

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği dördüncü filmi "Bayi Toplantısı"nın, galası yapıldı.

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünü üstlendiği dördüncü filmi "Bayi Toplantısı"nın, galası yapıldı.

Kanyon AVM'de gerçekleşen gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükak, güzel bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Büyükak, filmi seyirci önüne çıkarmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Filmimize çok inanıyor ve güveniyoruz. Çok komik ve eğlenceli bir film yaptık. İnşallah seyircimiz de hem bugün hem cuma günü bizimle aynı fikirde olur, filmimizi seyreder, bol bol güler." diye konuştu.

Yönetmen Bedran Güzel, Büyükak ile dördüncü filmlerine imza attıklarını anlatarak, "Bu sefer de yepyeni yol arkadaşlarıyla çok içimize sinen bir film yaptık. Ben hem bütün oyuncu arkadaşlarıma hem de kamera arkasındaki bütün ekibe çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Büşra Pekin, İbrahim Büyükak'ın çok güzel bir senaryo yazdığını dile getirerek, "Bedran müthiş bir yönetmen. Çok iyi bir film çektik. Müthiş yetenekli oyuncu arkadaşlarımla bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Çok komik, eğlenceli ve güzel bir hikayenin içinde yer aldığım için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapımda "Sadık" karakterini canlandıran Onur Buldu da filmi keyifle çektiklerini söyledi. Buldu, oldukça heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Umarım seyircide de bir karşılığı olur. İyice keyfimiz yerine gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı sahneler üzerinde çok çalıştıklarını ve duyguyu verebilmek için birkaç defa çektiklerini aktaran oyuncu Doğu Demirkol ise "Güzel bir film oldu demek istiyorum. Bu kadar. Emek var, vallahi emek var. " dedi.

Yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği filmin galasına Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Gupse Özay, Farah Zeynep Abdullah, Sarp Apak, Fettah Can ve Burcu Kara'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı.

Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan BKM imzalı yapım, 21 Şubat'ta vizyona girecek.

İbrahim Büyükak, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:26:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bayi Toplantısı" filminin galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]