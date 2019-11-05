Son Dakika Haberleri: Bayi Toplantısı'nın çekimleri bitti
Son Dakika Magazin Bayi Toplantısı'nın çekimleri bitti

Bayi Toplantısı'nın çekimleri bitti

7 saat önce

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin setinin son gününde gazetecilerle buluşan oyuncular İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Safa Sarı soruları yanıtladı.

Bayi Toplantısı'nın çekimleri bitti, System.String[]

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin setinin son gününde gazetecilerle buluşan oyuncular İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Safa Sarı soruları yanıtladı.


Daha önce "Küçük Esnaf" ve "Yol Arkadaşım" filmlerinin de senaryosunu yazan Büyükak, "Bayi Toplantısı'nı bu filmler arasında nereye koyuyorsunuz?" sorusuna "Bu, şimdiye kadar yaptığım en komik film" yanıtını verdi. Filmde Sadık rolünü üstlenen Onur Buldu, projeye nasıl dahil olduğunu "Hikaye o kadar güzeldi ki hemen tamam dedim" sözleriyle anlattı. Doğu Demirkol da "İbrahim'in bir önceki filmi baktım iki milyon, ben de hemen kabul ettim" diyerek herkesi güldürdü.

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:42 
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