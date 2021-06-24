Bayiden 2 telefon çalıp 1'ini sattı, kaçarken terminalde yakalandı - Son Dakika

Bayiden 2 telefon çalıp 1'ini sattı, kaçarken terminalde yakalandı

ANKARA'da, müşteri gibi girdiği telefon bayisinden çaldığı 2 cep telefonundan 1'ini Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sattıktan sonra Adana'ya kaçmaya çalışan Mehmet Ç. (33), polis ekiplerince yakalandı. Mehmet Ç.'nin telefonu çalma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün, Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki telefon bayisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Murat İlerisoy (29), gün içinde yaptığı kontrolde 1 telefonun eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlerisoy, iş yerine müşteri gibi gelen kişinin, telefonu cebine koyduğunu tespit etti. İlerisoy, ardından polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mehmet Ç. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede, hırsızlık şüphelisinin Adana nüfusuna kayıtlı olduğu da tespit edilirken, AŞTİ'de önlem alındı.

ADANA'YA KAÇARKEN YAKALANDI AŞTİ'de takibe alınan Mehmet Ç., Adana otobüsüne binerken yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Ç.'nin yapılan üst aramasında, 1 cep telefonu ele geçirildi. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen Mehmet Ç., güvenlik kamerası görüntüleri izletilince iş yerinden 2 telefon çaldığını ve 1'ini AŞTİ içinde telefon satışı yapan kişiye sattığını itiraf etti. Satılan telefonu geri alan ekipler, 2 telefonu da sahibi Murat İlerisoy'a teslim etti. Mehmet Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü: Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,