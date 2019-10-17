Bayılan bir kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu
1 saat önce
Arjantin'in Buenos Aires kenti D metro hattında aniden dengesini kaybeden bir kişinin itmesiyle raylara düşen kadın ezilerek ölmekten son anda kurtuldu.
Arjantin'in Buenos Aires kenti D metro hattında aniden dengesini kaybeden bir kişinin itmesiyle raylara düşen kadın ezilerek ölmekten son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:35
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