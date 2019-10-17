Son Dakika Haberleri: Bayılan bir kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu
Son Dakika Dünya Bayılan bir kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Bayılan bir kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu

1 saat önce

Arjantin'in Buenos Aires kenti D metro hattında aniden dengesini kaybeden bir kişinin itmesiyle raylara düşen kadın ezilerek ölmekten son anda kurtuldu.

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Arjantin'in Buenos Aires kenti D metro hattında aniden dengesini kaybeden bir kişinin itmesiyle raylara düşen kadın ezilerek ölmekten son anda kurtuldu.

Bayılan bir kişinin metro raylarına ittiği kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Buenos Aires, Arjantin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:35 
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