Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı - Son Dakika

Bayılan öğrenciyi Beşiktaş Kaymakamı kucağında taşıdı

Beşiktaş Etiler'de bir okulun düzenlediği programa katılan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, bayılan öğrencinin yardımına koştu.

Beşiktaş Etiler'de bir okulun düzenlediği programa katılan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, bayılan öğrencinin yardımına koştu. Kaymakam Bakan, öğrenciyi kucağında taşıyarak içeri götürdü. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Etiler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Program sırasında bir öğrenci tansiyona bağlı olarak fenalaşıp bayıldı. Bayılan öğrenciyi Kaymakam Bakan, kucağında içeriye taşıdı. Yaşanan panik anları ve kaymakamın öğrenciyi kucağında taşıma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

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