Son Dakika Haberleri: Bayılan Vatandaşa İlk Müdahale Doktor Vekilden

Bayılan Vatandaşa İlk Müdahale Doktor Vekilden

19 dakika önce

Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, miting esnasında bayılan vatandaşa ilk yardımda bulunduORDU - AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, partisinin Fatsa mitinginde baygınlık geçiren bir vatandaşa ilk yardımda bulundu.

Bayılan Vatandaşa İlk Müdahale Doktor Vekilden, System.String[]
Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden
AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, miting esnasında bayılan vatandaşa ilk yardımda bulundu

ORDU - AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, partisinin Fatsa mitinginde baygınlık geçiren bir vatandaşa ilk yardımda bulundu.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fatsa ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Miting esnasında baygınlık geçiren bir vatandaş, yere yığıldı. Olayı gören AK Parti Ordu Milletvekili ve TBMM AK Parti Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, bayılan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Bayılan vatandaş ile yakından ilgilenen Yediyıldız, etrafta toplanan kalabalığın, bayılan şahsın rahat nefes alabilmesi adına uzaklaşmasını isteyerek, bayılan şahısla sohbet etmeye çalıştı.
Şahıs, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

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