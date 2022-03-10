Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi

10.03.2022 15:24
Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsünde seyir ederken aniden rahatsızlanan ve bayılan yolcuyu, kahraman şoför hiç düşünmeden güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsünde seyir ederken aniden rahatsızlanan ve bayılan yolcuyu, kahraman şoför hiç düşünmeden güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait 450 numaralı Üniversite ile 15 Temmuz Demokrasi Anıtı hattında gerçekleşen olayda, üniversite istikametine doğru giden şoför Ahmet Ali Çatal (50) idaresindeki 20 BB 033 plakalı otobüse binen yolcu, bir süre sonra oturduğu sırada birden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu diğer yolcuların uyarması üzerine fark eden otobüs şoförü, hiç düşünmeden güzergahtan çıkarak hastayı Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniği'ne doğru götürmeye başladı. Kısa sürede şaşkın bakışlar içerisinde hastayı hastaneye yetiştiren şoför, yaptığı bu hareketiyle diğer yolculardan takdir topladı. Otururken birden bayılan hastanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"Hastaneye kısa sürede yetiştirim"

Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve diğer yolcularında kendisine teşekkür ettiğini belirten Ahmet Ali Çatal, "Kıbrıs Şehitler Caddesine gelirken ışıkları durduğum anda arkada yolcularımız bir kadının bayıldığını söyledi. Hemen otobüsün dörtlülerini yaktım ve sağa çektim. Kanamanın olup olmadığını sordum ve yok dediler. Ambulansı çağırmama gerek kalmadan otobüsü Kıbrıs Şehitlerdeki Semt Polikliniğin aciline çektim. Kadını indirip görevlilere teslim ettik ve oradan ayrıldım. Kadının sağlık durumu iyi ve yanında da bekledim biraz. Diğer yolcular ise teşekkür ettiler" dedi.

Öte yandan, seyir halindeyken bir anda bayılan hastayı şoförün hastaneye yetiştirmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı. - DENİZLİ

Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi
Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi
Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi
Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi
Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, 15 Temmuz, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayılan yolcuyu güzergahı değiştirerek hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
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