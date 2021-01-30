Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: "Bizde dikkat altın kuraldır" - Son Dakika

Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: "Bizde dikkat altın kuraldır"

30.01.2021 15:52

Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: "Bizde dikkat altın kuraldır" Samsun'da raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtaran 33 yaşındaki vatman Merve Yıldız Aker, "Ben ve arkadaşlarım dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz.

Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: "Bizde dikkat altın kuraldır"

SAMSUN - Samsun'da raylarda baygın yatan vatandaşı dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtaran 33 yaşındaki vatman Merve Yıldız Aker, "Ben ve arkadaşlarım dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz. Bu olayda dikkat gerektiren bir durumdu. Gördüğüm andaki amacım hemen koşarak yardım etmekti ve öyle yaptım" dedi.

Atakum ilçesinde bulunan Türk-iş İstasyonu'nda meydana gelen olayda bir yolcu beklerken fenalaştı. O sırada seferini tamamlayan vatman Merve Yıldız Aker, kullandığı tramvayı depoya teslim etmeye götürürken raylarda bir şey olduğu fark etti. İstasyona yaklaştığında raylardan yatan bir kadın olduğunu gören vatman Aker, kadının yanına giderek 112 Acil Servise haber verdi. Akabinde bayılan kişiyi bir yayanın yardımıyla raylardan taşıyarak güvenli bir yere götüren vatman Aker olası bir olumsuzluğu önledi. Ambulans gelene kadar bayılan kişinin yanında bekleyen vatman Aker'in dikkati sayesinde kadın ezilmekten kurtuldu.

"Dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz"

Olay anını anlatan Merve Yıldız Aker, "21.30 sıralarında seferini tamamladığım 5512 numaralı trenle depoya doğru harekete geçtim. Türk-iş istasyonuna yaklaştığımda raylar üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Kontrollü olarak yavaşlayarak ilerledim. Yaklaştığımda bir bayanın raylar üzerinde bacaklar uzanmak kaydıyla bayılmış olarak yattığını gördüm. Kabinde bulunan telsizle kontrol merkezine bekleme yaptığımın bilgisini verdim. Sonrasında telefonla kontrol merkezine ulaştım. Kamera ile istasyonu görüntülemelerini, bayılan bir vatandaş olduğunu müdahale için yanına gideceğini bildirdim. Yanına geldiğimde bilinci çok yerinde değildi. Kriz geçiyor gibiydi. Öncelikle 112 Acil Servisi aradım ve ambulans talep ettim. Platforma kaldırmaya çalıştım ve tek başıma yapmadım. Yaya geçinden geçen bir vatandaştan yardım istedim ve birlikte platforma yatırdık. Platforma aldığımız rahat nefes almaya başladı ve kendine geldi. Makinistlik görevinde bizim için en önemli şey dikkattir. Ben ve arkadaşlarımla beraber dikkatimiz sayesinde 10'larca kazayı önlüyoruz. Bu olayda dikkat gerektiren bir durumdu. Dikkat bizim için altın kural değerindedir. Dikkatsiz olunması durumda daha kötü sonuçlarla sonlanabilirdi. Gördüğüm andaki amacım hemen koşarak yardım etmekti ve öyle yaptım. Sağlık ekipleri gelene kadar bayanın yanında kaldım" diye konuştu.

Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: Bizde dikkat altın kuraldır
Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: Bizde dikkat altın kuraldır
Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: Bizde dikkat altın kuraldır
Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: Bizde dikkat altın kuraldır

İhlas Haber Ajansı, Samsun, Türk, Aker, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayılarak raylara düşen kadını fark eden vatman İHA'ya konuştu: 'Bizde dikkat altın kuraldır' - Son Dakika


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