Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu - Son Dakika

Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu

6 saat önce

Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem Korana virüsü nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Erzurum'da öğrenciler otobüs bayilerinin akın etti.

Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu

Sırada bekleyen öğrencilere kolonyalı önlem

ERZURUM - Korana virüsü nedeniyle tedbir amaçlı üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesinin ardından Erzurum'da öğrenciler otobüs bayilerinin akın etti. Yüzlerce kişinin sıra beklediği bayilerin önünden 300 metre kuyruk oluştu. Bazı vatandaşlar ise öğrencilere kolonya dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında korona virüs ile ilgili alınan tedbirlerin açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın "16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" açıklaması ardından Erzurum'da üniversitesi öğrencileri derslerden çıkıp bayilere adeta akın etti.

Yaklaşık 300 metre kuyruğun oluştuğu bayi sahiplerinin yüzleri gülerken, öğrenciler bilet bulamama korkusu yaşıyor. Bazı duyarlı vatandaşlar ise öğrencilere kolonya dağıttı.

Öğrenciler yetkililerden yardım isteyerek sabaha kadar bilet sırası bekleyeceklerini söyledi.

Bayiler tatili duyan öğrencilerle dolup taştı, kuyrukların boyu 300 metreyi buldu

Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
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