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Bayilerde olmayan yüzlerce otomobil tarlalarda çürüyor - Son Dakika

Bayilerde olmayan yüzlerce otomobil tarlalarda çürüyor

20.09.2021 13:10

Sosyal medyada paylaşılan yüzlerce Honda Civic marka aracın bir tarlada beklediği video akıllara vatandaşın düşük ötv'den yararlanamaması için yapılmış olan bir komplo olduğunu getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. Stoklarda görünmeyen yüzlerce Honda Civic aracın bir tarlada bekletildiğini gösteren video kısa sürede viral oldu. İddialara göre stoklarda Honda Civic araç yokken mevcut araçlar tarlada toz içinde bekletiliyor.

STOKÇULUK MU YAPILIYOR?

Kullanıcılar video ile ilgili farklı yorumlarda bulundu. İddialara göre araçlar tarlada bekletilip piyasa değerini yükseltme politikası oynanacak. Daha sonra piyasada "zamlı" Honda Civic araçlar görmemiz mümkün.

Bir kullanıcı video ile ilgili "Honda'nın stoklarda yok diyerek düşük ötv'den vatandaşın yaralanmasını önlediği, ama videolarda yüzlercesi görülen arabadır. Honda'nın yaptığı yanlışın belgesidir, yetkili devlet kurumlarının acilen el atması gereken, ilgili bayiye yüzbinlerce liralık "stokçuluk" cezası kesmesi gereken olaydır." ifadesinde bulundu. Şirketten ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Bayilerde olmayan yüzlerce otomobil tarlalarda çürüyor

Honda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayilerde olmayan yüzlerce otomobil tarlalarda çürüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bayilerde olmayan yüzlerce otomobil tarlalarda çürüyor - Son Dakika
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