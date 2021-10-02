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Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler - Son Dakika

Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler

02.10.2021 14:12

İstanbul Ataşehir'de motoruyla seyir halinde olan 19 yaşındaki bir genç, bir anda önüne çıkan araca korna çaldı. Aracın içindeki 5 kişi, genci korna çaldığı gerekçesiyle darbedildi. 3 kere bayıldığını ve ayıltarak bir daha dayak yediğini ifade eden genç, korkudan evden bile dışarı çıkamıyor. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, Ataşehir'de meydana gelen olayda, iddialara göre motosikletiyle seyir halinde olan 19 yaşındaki Doğukan Tepe, trafikte aniden önüne çıkan bir araca korna çaldı. Tepe'nin korna çaldığı araçtan inen beş kişi, kendilerine korna çaldığı için genci darbetti. Şüpheliler tarafından darbedilen Tepe, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM"

Darbedilen Doğulan Tepe, "Ben motorumla yolda düz bir şekilde ilerlerken arabanın birisi sokaktan sinyal vermeden hızlı bir şekilde önüme çıktı ben de korna çaldım. Korna sonrasında küfürleşme oldu daha sonra bana arabanın içerisinde silah gösterdiler. Ben de o korkuyla direkt sağa çektim onlar da önüme kırdı. Arabadan inen 5 kişi hiç konuşmadan direkt bana saldırdı. Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler. Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. Ben 10 gündür dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımın yanına gidemiyorum en önemlisi de işime gidemiyorum. Ben üniversite öğrencisiyim okul için para biriktiriyordum ama 10 gündür işime gidemiyorum bu benim için zor bir durum. Ben saldırganların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, darp edilen Tepe'nin yerden sendeleyerek kalktığı, sonrasında bir kişi tarafından yeniden darp edildiği görülüyor. - İSTANBUL

Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler

Ataşehir, Doğukan, Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • baris elmaci: Şoförüm diye geçinip trafikte canavar gibi araba kullanıyor bunlar, ondan sonra 5 kişiyle ADAM olduklarını sanıyorlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler - Son Dakika
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