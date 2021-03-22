Bayılıp balkondan düşen adam, ölümün eşiğinden son anda döndü - Son Dakika

Bayılıp balkondan düşen adam, ölümün eşiğinden son anda döndü
22.03.2021 00:07
Hindistan'da banka sırasında beklediği sırada bayılan bir adam, balkon kenarından sırt üstü geriye düştü. Kameralara yansıyan olayda, durumu son anda fark eden Meethal Babu isimli kişi, adamı ayaklarından yakalayarak ölümün eşiğinden kurtardı.
Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bayılan şahıs, metrelerce yüksekten yere çakılmaktan son anda kurtarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, Kerala Bankası'nın Edodi şubesinde sıra beklediği sırada bir kişi bilincini kaybederek, yaslandığı balkonun kenarından geriye doğru düştü.
SON ANDA AYAKLARINDAN YAKALADI
Bayılan adamın, balkon kenarından sırt üstü şekilde geriye düştüğünü gören Thayyll Meethal Babu isimli kişi, adamı son anda ayaklarından yakaladı. Babu, daha sonra çevredekilerden yardım isteyerek, bilincini kaybeden adamı yukarı çekti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası ise olağanüstü kurtuluşu anbean kaydetti. Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu bildirildi.
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